НИКЕЛЬ (Мурманская область), 5 окт – РИА Новости. Депутаты губернского правления норвежской провинции Финнмарк, граничащей в Мурманской областью, предлагают рассмотреть возможность введения безвизового режима на всей территории Баренцева региона, сообщил РИА Новости депутат правления и автор идеи Реми Странд.

По его словам, депутаты Финнмарка уже несколько лет обсуждают возможность введения во всём Баренцевом регионе безвизового режима. Сейчас Финнмарк председательствует в Баренцевом региональном совете, и эта идея стала звучать чаще.

"В Баренцевом регионе и, в частности, в Финнмарке живет очень много людей, заинтересованных в упрощении визового режима. В идеале мы бы хотели, чтобы визы отменили вовсе, но мы понимаем, что это нереально сделать сегодня – завтра. Но возможно начать с малого – например, рассмотреть возможность введения 72-часового безвизового пребывания на территории Баренцева региона, например", — сказал Странд.

Странд верит в то, что возможен именно такой вариант, и приводит в пример введение подобного режима для пассажиров круизных лайнеров, которые при соблюдении определённых процедур имеют право сходить на берег на 72 часа без виз. "В концепции Баренцева сотрудничества мы говорим о том, что не должно быть границ. Я считаю себя гражданином Баренцева региона, наши предки путешествовали через границу столетиями, и визы для нас являются препятствием. Люди на севере хотят сотрудничать, заинтересованы в большей активности в приграничных районах", — считает норвежский депутат.

В ближайшие недели в норвежском парламенте должен решиться вопрос об объединении Финнмарка и еще одной северной провинции – Трумс. По словам Странда, 90% жителей Финнмарка эту идею не поддерживают, опасаясь, что такая региональная реформа может навредить добрососедским отношениям с Россией.

Баренцев Евроарктический регион был образован для расширения международного и регионального сотрудничества и развития народной дипломатии в январе 1993 года. Территория БЕАР составляет 1,9 миллиона квадратных километров. Население — 6 миллионов человек. В регион входят губернии Норвегии Нурланн, Тромс, Финнмарк, лены Швеции Вестерботтен и Норрботтен, провинции Финляндии Лапландия, Северная Остроботния и Каинуу, а также регионы России — Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия, а также Ненецкий автономный округ.