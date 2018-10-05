Трамп попросил избирателей не отдавать конгресс "демократам с низким IQ"

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил избирателей не отдавать конгресс демократам на промежуточных выборах.

На митинге своих сторонников в Миннесоте Трамп пугал избирателей тем, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси сможет вновь избраться спикером, а Максин Уотерс достанется председательство в комитете по финансовым услугам. Трамп утверждал, что у Уотерс "низкий IQ", ей никак нельзя позволить завладеть одним из наиболее важных комитетов.

"Вы можете себе представить Нэнси Пелоси спикером? Не делайте такого со мной. Я на такое не подписывался, и вы тоже", — заявил Трамп.

"Я хочу, чтобы вы перестали голосовать за радикальных демократов", — добавил президент США.

Нэнси Пелоси, которой 78 лет, руководит демократами в палате представителей с 2003 года, а в 2007-2011 годах была спикером палаты. Максин Уотерс, которой 80 лет, избирается депутатом конгресса с 1991 года. Сам Трамп несколько моложе — ему 72 года, правда, он стал самым пожилым на момент первого избрания президентом США.

Уотерс известна громкими заявлениями и оговорками. Так, в 2017 году она пообещала устроить импичмент президенту РФ Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом. Также она заявляла, что Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

Позднее пранкеры Лексус и Вован разыграли американского политика по телефону. От имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана они сообщили Уотерс о "вмешательстве" Москвы во внутренние дела "страны Лимпопо". Конгрессмен восприняла розыгрыш всерьез и пообещала разобраться в ситуации.

Трамп любит критиковать Уотерс, поскольку ее радикальные высказывания часто вызывают отторжение центристов, которых пытаются перетянуть на свою сторону и демократы, и республиканцы. На примере Уотерс Трамп пытается представить демократов радикалами.

Промежуточные выборы в конгресс пройдут 6 ноября.