"Хочун, Ползун": cоздатель Ждуна представила новое творение

Человек в костюме Ждуна. Архивное фото

Человек в костюме Ждуна. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Cкульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, известная как автор Ждуна, превратившегося в мем, представила публике свое новое творение, опубликовав его фото в Instagram.

На снимке в Instagram изображено тучное морщинистое лысое существо, которое заканчивается чем-то похожим на человеческую ногу.

Ван Брифорт попросила своих подписчиков придумать своему творению имя на английском языке.

Среди предложенных вариантов — Saddy ("Грустняш") или Pugly ("Страшненький щенок"). Однако наибольшую фантазию продемонстрировали пользователи соцсетей из России. Так, они предложили для скульптуры такие имена как Ревун, Жирун, Хочун, Ползун, Тюленяшарпей и другие.

Маргрит ван Бреворт посвятило скульптуру Homunculus Loxodontus — известную в России под названием Ждун — пациентам, которые ждут приема у врача.

В России производственное объединение "Гжель" уже запустило производство глиняных Ждунов. В подмосковном варианте персонаж изображен в переднике и с чайником в руках.