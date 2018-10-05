СМИ: Трамп планирует уволить министра ВВС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон в связи с недовольством ее работой по созданию космических войск, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, отставка Уилсон может последовать после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, хотя окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Отмечается, что в администрации уже обсуждают кандидатуру нового министра. Одним из наиболее вероятных претендентов считается республиканец-конгрессмен Майк Роджерс, который давно поддерживал идею военного освоения космоса.

Ранее Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам американского лидера, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.