В США задержали более 300 протестующих против назначенца Трампа в ВС

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. В общей сложности 302 человека задержаны в Вашингтоне в ходе протестов против назначения обвиненного в домогательствах Бретта Кавано в Верховный суд США, сообщило полицейское управление американского Капитолия.

По его данным, 293 человека задержаны за несогласованную демонстрацию во внутреннем дворе офисного здания сената. Всем им предъявлено обвинение в том, что они "толпились, мешали и создавали неудобства" — именно так сформулирована соответствующая статья уголовно-процессуального кодекса Вашингтона. Чуть позже девять человек задержали в другом сенатском здании. Всех задержанных отпускают после установления личности. Это займет некоторое время, предупреждает полиция. Как правило, обвиняемым по таким статьям грозит штраф.

СМИ сообщают, что среди задержанных известная фотомодель Эмили Ратаковски и актриса комедийного жанра Эми Шумер.

Протестующие собрались после того, как стало известно, что седьмое расследование ФБР по Кавано не нашло дополнительных свидетельств в пользу обвинений. Тем не менее, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер выразил решительное несогласие с итогами расследования, назвав его "неполным" и "недостаточным". Как он заявил, подтвердились "опасения демократов о том, что расследование ФБР будет очень ограниченным". Республиканское большинство приветствовало результаты расследования и готовится одобрить кандидатуру Кавано.

Расследование обвинений в адрес Кавано ранее поручил начать президент Дональд Трамп, выдвинувший его на эту должность. Судьи Верховного суда традиционно играют большую роль в США. Для назначения судьи необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили против кандидатуры Кавано. После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв Кристин Блейси Форд, так и сам Кавано.

Формальной причиной для этого была утечка письма Форд в американские СМИ, что вызвало широкий общественный резонанс. При этом сенатор Дайэнн Файнстайн, которая располагала этим письмом и не сообщила о нем другим членам комитета, категорически отрицает причастность к этой утечке. Судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против Кавано обвинений.