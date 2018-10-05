В Италии экс-мафиози хочет компенсации с раскрывшего его прошлое телеканала

РИМ, 5 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Покаявшийся наемный убийца "Коза ностра" требует у итальянской телекомпании Rai миллион евро за то, что его дочь узнала о его криминальном прошлом из телесериала.

Как рассказал газете Repubblica сам бывший мафиози Паскуале Ди Филиппо, разрыв в отношениях с 14-летней дочерью наступил, когда однажды они вместе смотрели сериал "Охотник", рассказывающий о сицилийской преступной группировке. На экране появился актер, который играл персонажа, основанного на личности Ди Филиппо. Появившиеся субтитры показали его имя и фамилию с подписью "свыше 20 убийств".

Сам Ди Филиппо в свое время признался только в четырех убийствах и провел в тюрьме 10 лет, после чего стал сотрудничать с правосудием. Он вступил в программу защиты свидетелей, получил новое имя и помог следствию поймать одного из близких родственников кровавого босса "Коза ностра" Тото Риины.

"Над моей головой висит смертный приговор, который вынесла "Коза ностра". Поэтому я вынужден часто менять города", — сказал Ди Филиппо. По словам бывшего киллера, его дочь родилась, когда "он стал другим человеком", а в сериале его "изобразили мучителем". Тем не менее, девочка знала, что ее отец носил другую фамилию и когда-то помогал скрываться известному мафиози.

"Она закричала: "Папа, что ты сделал?" — заявил он изданию. Теперь его дочь все время проводит в своей комнате, откуда выходит только в школу.

По его словам, он уже обратился к адвокату, чтобы через суд потребовать у Rai компенсации, которую он оценил в миллион евро. "Через несколько лет я бы ей все рассказал", — отметил Ди Филиппо.