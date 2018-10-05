Госдеп: США привержены идее межйеменских переговоров в ближайшем будущем

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. США остаются приверженными попыткам усадить участников конфликта в Йемене за стол переговоров уже в ближайшем будущем, заявил РИА Новости заместитель помощника госсекретаря Тимоти Лендеркинг.

Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были начаться в начале сентября в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абдом Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако делегация хуситов отказалась вылететь из Саны без получения гарантий от арабской коалиции на благополучное возвращение в Йемен.

"Вероятно, это произойдет не в Женеве, но мы привержены попыткам усадить правительство Йемена и хуситов за стол переговоров в ближайшем будущем", — сказал чиновник госдепа.

Лендеркинг отметил, что место для консультаций предстоит определить спецпосланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу, а США поддержат проведение встречи, где бы она не прошла.

Ранее Гриффитс заявлял, что рассчитывает созвать новый раунд межйеменских переговоров в начале ноября.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.