Скрипаль критиковал украинские власти, утверждает британский журналист

ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости. Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был "советским националистом, ностальгировавшим по советскому прошлому", и критиковал Украину, утверждает журналист Би-би-си Марк Урбан, представивший в четверг книгу Skripal Files.

По словам журналиста, последний раз он общался со Скрипалем летом прошлого года, в общей сложности у него имеется 10 часов записи бесед с ним. "Он был советским националистом, ностальгирующим человеком. Он очень четко проговаривал то, что он приносил присягу Советскому Союзу, а с распадом СССР, поведением (Михаила) Горбачева и (Бориса) Ельцина государство в каком-то смысле утратило его доверие… Это то, как он это воспринимал", — сказал Урбан в ходе презентации своей работы в крупнейшем лондонском книжном магазине Waterstones.

Журналист охарактеризовал Скрипаля как "постсоветского патриота", который "очень близко к сердцу принимал то, что происходит со страной".

По его словам, экс-полковник ГРУ, в частности, нередко критиковал действия украинских властей. "Он осуждал Украину в разной форме. Я в какой-то момент сказал ему: "Мой отец с Украины". Он на это ответил: "не проблема", и продолжил говорить", — рассказал Урбан.

Книга Skripal Files написана по материалам бесед с бывшим полковником ГРУ. Она появилась в продаже в четверг. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и говорится, что тот не верил в свое отравление российскими спецслужбами. Посольство России в Великобритании назвало книгу подменой реального появления Скрипаля на экране и его показаний по инциденту в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

В сентябре Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.