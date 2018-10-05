Китайская угроза опаснее российской. Вашингтон спасает выборы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. За месяц до выборов в конгресс власти США заподозрили Китай в попытках вмешаться в электоральный процесс. Вице-президент Майк Пенс заявил, что эта угроза может оказаться посерьезней российской. Пекин пока не ответил на обвинения, но отменил запланированные на октябрь переговоры с американцами. Как далеко зайдет война компроматов — разбиралось РИА Новости.

Не только "русские сделали это"

"Пекин мобилизовал тайных агентов влияния, передовые пропагандистские группировки (…). По данным нашей разведки, угроза выборам в конгресс настолько серьезна, что по сравнению с ней меркнут попытки Москвы повторно вмешаться в ход голосования", — сообщил Пенс во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

По словам вице-президента, китайская стратегия по срыву выборов нацелена на штаты, поддерживающие Дональда Трампа. "По некоторым оценкам, более 80 процентов американских округов, голосующих за действующего президента, взяты Пекином под прицел. Главная цель китайцев — сагитировать наших сторонников стать нашими противниками", — пояснил Пенс.

Пекин также пытается действовать через китайских предпринимателей и диаспору. "Недавно одна американская корпорация получила угрозы. Китайцы предупредили, что не продлят лицензию компании, если руководство не выступит против торговой войны администрации Трампа", — рассказал вице-президент.

По его мнению, китайские власти, как и Москва, манипулируют общественным мнением посредством кибератак. А кроме того, используют в деструктивных целях противоречия, возникающие между федеральными и местными властями.

Вашингтон недоволен и поведением Пекина в Южно-Китайском море, где накануне корабль КНР приблизился к американскому эсминцу Decatur до сорока метров. Чтобы предотвратить столкновение, тот резко изменил курс. Пенс охарактеризовал такие действия как опасные и непрофессиональные.

Пекин угрожает американской обороне

Торговая война между США и Китаем разгорелась в июле. С тех пор без взаимных обвинений не проходит и дня. Лидерство по количеству претензий пока удерживают американцы. Причем экономические нападки они дополняют политическими подозрениями. Еще в середине сентября Дональд Трамп обвинил Пекин в давлении на американских фермеров и промышленников. "Они голосуют за меня потому, что выступают против нечестной торговли, которую ведут с нами китайцы", — написал он тогда в твиттере.

Глава Белого дома заявил, что готов в скором времени представить доказательства, подтверждающие планы Пекина помешать выборам в американский конгресс. Для сбора аргументов президент привлек специалистов Совета национальной безопасности.

Несмотря на серьезность политических обвинений, существенных доказательств американцы пока не предъявили. Зато выкатили новые претензии — упрекнули китайцев в подрыве оборонно-промышленной базы.

Собеседники журнала Foreign Policy в администрации Трампа пояснили, что китайцы целенаправленно демпингуют на рынке химических товаров. В качестве примера привели перхлорат аммония, используемый в топливе для межконтинентальных баллистических ракет. "Китай контролирует мировые поставки этого вещества и продает его по искусственно низким ценам. Это подрывает положение американских поставщиков, и они вынуждены уходить из бизнеса", — утверждают представители Белого дома.

Вашингтон уже наложил санкции на департамент совершенствования вооружений Центрального военного совета КНР. Официальная причина — покупка российского оружия. Кроме того, в конце сентября США снова повысили таможенные пошлины на китайские товары. Объяснения все те же — торговый дисбаланс складывается не в пользу Америки.

© AP Photo / Brian Snyder/File Photo Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США © AP Photo / Brian Snyder/File Photo Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США

Китайская помощь Клинтону

На политические обвинения Пекин пока не ответил, но отказался от продолжения переговоров по вопросам внешней политики и обороны. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отменил поездку в США, где намеревался обсудить торговые проблемы между странами. Китайские власти также призвали прекратить практику давления и запугивания.

Мнения опрошенных РИА Новости экспертов по поводу влияния Китая на политические процессы в США разошлись. Директор Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолей считает, что, как и в случае с предполагаемым российским вмешательством, у США нет весомых доказательств.

"Главный принцип Китая — это невмешательство во внутренние дела других стран. Мы всегда его соблюдаем, чем заслужили уважение многих партнеров. Обвинения США голословны. К тому же странно звучит, что самая сильная демократия в мире вдруг испугалась вмешательства какой-то страны в свои выборы", — высказал мнение Фэн Шаолей.

Однако старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин считает, что у американцев есть основания для подозрений. "У китайцев долгая история тесных, партнерских отношений с влиятельными группами в американском бизнесе и политических кругах. Пекин никогда не жалел для этого ни сил, ни средств. В отличие от нынешнего — во многом мифического — российского кейса, в 1996 году было доказано, что Китай пытался вмешаться в президентские выборы в США. Тогда на второй срок переизбрали Билла Клинтона", — говорит эксперт.

По мнению Кашина, администрация Трампа сейчас пытается напомнить этот сюжет и противопоставить его нынешним обвинениям, которые предъявляются Москве. "То давнее китайское вмешательство сильно не раздували. Но велось расследование, имелась серьезная доказательная база, виновные сели в тюрьму. Это был ощутимый удар по Демократической партии США", — добавляет он.

Политическая подоплека

Скепсис вызывают и обвинения в подрыве оборонно-промышленной базы. В основе многих американские претензий — развернувшаяся перед выборами в конгресс внутриполитическая борьба.

"Китай долго контролировал рынок редкоземельных металлов и некоторых видов химикатов. Удерживать монополию удавалось за счет низких цен. Это разоряло конкурентов за рубежом, но не угрожало оборонно-промышленной базе США. Сейчас американцы просто хотят поддержать собственных производителей химических ресурсов и вытеснить с рынка китайцев. Отсюда новые обвинения. Но нет свидетельств, что китайцы специально манипулировали ценой на химикаты", — объяснил Кашин.

Фэн Шаолей считает, что последние события следует рассматривать в контексте продолжающейся торговой войны между странами. "Предъявляя Китаю новые претензии, США не хотят слышать наше мнение. Вести в таких условиях диалог несерьезно", — полагает китайский политолог. В Пекине надеются, что после выборов в американский конгресс напряженность спадет. Только тогда в Поднебесной задумаются о продолжении китайско-американских переговоров.