Новыми обвинениями США пытаются замедлить развитие России, считают в ГД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые обвинения, выдвинутые США против РФ, направлены на замедление развития России, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Все эти решения, которые сейчас принимаются против РФ, направлены на то, чтобы Россия не развивалась с такой скоростью, с которой сейчас она это делает… Сейчас тот политический вес на Ближнем Востоке и та позиция, которую занимает РФ по отстаиванию международного права, по тому, чтобы любая страна, как сильная, так и слабая, руководствовалась международным правом, при реализации собственных национальных интересов (возрастает)", — сказал РИА Новости Шхагошев.
По мнению парламентария, цель подобных сообщений, которые несут в себе дезинформацию, состоит в подчеркивании и аргументировании "правильности" введения санкций против РФ.
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.
МИД РФ назвал выдвинутые обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что заявление минобороны Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для проталкивания противоправных инициатив.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.