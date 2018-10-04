Новыми обвинениями США пытаются замедлить развитие России, считают в ГД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые обвинения, выдвинутые США против РФ, направлены на замедление развития России, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

"Все эти решения, которые сейчас принимаются против РФ, направлены на то, чтобы Россия не развивалась с такой скоростью, с которой сейчас она это делает… Сейчас тот политический вес на Ближнем Востоке и та позиция, которую занимает РФ по отстаиванию международного права, по тому, чтобы любая страна, как сильная, так и слабая, руководствовалась международным правом, при реализации собственных национальных интересов (возрастает)", — сказал РИА Новости Шхагошев.

По мнению парламентария, цель подобных сообщений, которые несут в себе дезинформацию, состоит в подчеркивании и аргументировании "правильности" введения санкций против РФ.

"Это уже похоже на то, что создана специальная организованная преступная группа на международном уровне перед ноябрьскими выборами в США. Которая должна и обязана наполнить вот этот "пузырь дезинформации", который будет подчеркивать и аргументировать "правильность" введения санкций против Российской Федерации", — пояснил депутат.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

МИД РФ назвал выдвинутые обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что заявление минобороны Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для проталкивания противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.