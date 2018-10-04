Стратегия США по борьбе с терроризмом отметит угрозу Ирана, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Новая стратегия США по борьбе с терроризмом, которую одобрил американский президент Дональд Трамп, отдельно отметит угрозу Ирана, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США сталкиваются с террористической угрозой, исходящей от Ирана", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме. Он обвинил Тегеран в поддержке движений ХАМАС, "Хезболлах"* и "Исламский джихад"*, которые США внесли в свой список террористических организаций.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.