Гражданку Финляндии подозревают в организации незаконной миграции из России

ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт — РИА Новости. Гражданку Финляндии сомалийского происхождения подозревают в организации незаконной миграции из России во время проходящего в стране чемпионата мира по футболу, сообщает в четверг пограничная служба Финляндии.

Инцидент произошел 16 июля, но известно о нём стало только сейчас.

"Пограничная охрана подозревает женщину-сомалийку в незаконной иммиграции. Она дала свой финский паспорт, карту Fan-ID чемпионата мира по футболу и билет на поезд другой женщине в Санкт-Петербурге в середине июля. Подозреваемая была задержана российскими пограничниками в поезде "Аллегро" по пути из Санкт-Петербурга в Хельсинки", — говорится в сообщении.

При этом настоящая гражданка Финляндии подала заявление в финское консульство в Санкт-Петербурге об утрате документов и необходимости их восстановления.

Гражданка Финляндии не признает свою вину. В ходе предварительного расследования она заявила, что поехала в Москву посмотреть финал чемпионата мира по футболу, а после якобы потеряла все свои вещи в местном ресторане. Однако она также признаёт, что знакома с другой женщиной через социальные сети, где общалась с ней за несколько недель до поездки в Россию. В результате расследования, в смартфонах женщин обнаружена их переписка и фотографии документов, которыми они обменивались в мессенджерах.

Предварительное расследование дела завершено, и материалы следствия отправлены в прокуратуру.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоялись в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.