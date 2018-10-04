МИД увязал заявление минобороны Нидерландов с открытием сессии ОЗХО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ обратило внимание, что выступление Нидерландов с обвинениями четырех россиян в попытке осуществить хакерскую атаку в Гааге произошло в преддверии открытия сессии Организации по запрещению химического оружия, где будет обсуждаться в том числе инициатива расширения полномочий организации.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

В МИД заявили, что Нидерланды "ждали почти шесть месяцев", чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян.

"Это может выглядеть странным только для непосвященных. Уже 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата Организации. Создания такого механизма назначения "виновных" в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс – еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Также в ведомстве заявили, что не ясно, "на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17". "Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения", — отметили в министерстве.

После заявлений Минобороны Нидерландов страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации озаявилрганизации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.