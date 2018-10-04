МИД увязал заявление минобороны Нидерландов с открытием сессии ОЗХО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ обратило внимание, что выступление Нидерландов с обвинениями четырех россиян в попытке осуществить хакерскую атаку в Гааге произошло в преддверии открытия сессии Организации по запрещению химического оружия, где будет обсуждаться в том числе инициатива расширения полномочий организации.
В МИД заявили, что Нидерланды "ждали почти шесть месяцев", чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян.
"Это может выглядеть странным только для непосвященных. Уже 9 октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата Организации. Создания такого механизма назначения "виновных" в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс – еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Также в ведомстве заявили, что не ясно, "на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО и в стремлении получить данные по расследованию крушения малазийского рейса МН17". "Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с "объектом нападения", — отметили в министерстве.
Источник в МИД РФ, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации озаявилрганизации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.