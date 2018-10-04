МИД назвал обвинения Нидерландов шпиономанией

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Развязанная в Нидерландах "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный ущерб отношениям с Россией, заявили в МИД РФ.
"Мы неоднократно указывали нидерландской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "утечками" в СМИ о якобы совершенных кибератаках, наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", — заявили в МИД РФ.
США вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.