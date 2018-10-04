МИД назвал обвинения Нидерландов шпиономанией

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Развязанная в Нидерландах "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный ущерб отношениям с Россией, заявили в МИД РФ.

Так российское ведомство прокомментировало обвинения со стороны Нидерландов против российских граждан в том, что они якобы пытались получить незаконный доступ в системы Организации по запрещению химического оружия.

"Мы неоднократно указывали нидерландской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, что развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными "утечками" в СМИ о якобы совершенных кибератаках, наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям", — заявили в МИД РФ.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

США вслед за Нидерландами обвинили российские спецслужбы в кибератаках на различные организации, в том числе Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые организации и спортивные федерации различных стран. Предполагаемых "российских офицеров" обвиняют в кибервзломе спортивных организаций, химлаборатории и ядерной компании в США, сообщил в четверг американский минюст.