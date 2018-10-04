Лукашевич рассказал о налаженных поставках иностранных БПЛА для ВСУ

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг на заседании постсовета организации, рассказал о налаженных поставках иностранных беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

"Налажены поставки иностранных БПЛА для ВСУ. В отчете СММ от 27 сентября сообщается о замеченной наблюдателями вблизи Орехово подозрительной деятельности — "группе из пяти человек, одетых в балаклавы и форму неустановленного образца (у двух из них на рукавах были нашиты флаги Великобритании), которые запускали беспилотник без опознавательных знаков", — сказал постпред, приведя фрагмент отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

Сославшись на сообщения СМИ, российский постпред рассказал, что 1 октября в районе населенного пункта Нижнее Лозовое ополченцы сбили беспилотник "Фантом-4", способный сбрасывать гранаты.

"Использование украинской стороной дронов в нарушение седьмого пункта минского меморандума от 19 сентября 2014 года, помимо прочего, ставит под угрозу беспилотники СММ, которые могут быть приняты за вражеские цели и сбиты по соображениям безопасности", — подчеркнул Лукашевич.