Лукашевич рассказал о налаженных поставках иностранных БПЛА для ВСУ

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг на заседании постсовета организации, рассказал о налаженных поставках иностранных беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Сославшись на сообщения СМИ, российский постпред рассказал, что 1 октября в районе населенного пункта Нижнее Лозовое ополченцы сбили беспилотник "Фантом-4", способный сбрасывать гранаты.
"Использование украинской стороной дронов в нарушение седьмого пункта минского меморандума от 19 сентября 2014 года, помимо прочего, ставит под угрозу беспилотники СММ, которые могут быть приняты за вражеские цели и сбиты по соображениям безопасности", — подчеркнул Лукашевич.