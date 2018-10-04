В ОБСЕ заявили о беспокойстве в связи с предложением Рады по санкциям к ТВ

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил глубокое беспокойство в связи с предложением парламента Украины ввести санкции против двух украинских телеканалов и призвал Киев воздержаться от ограничительных мер в отношении СМИ без проведения судебных процедур.

Парламент Украины в четверг предложил Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против семи телеканалов за "пропаганду государства-агрессора", в том числе против "112. Украина" и NewsOne.

"Я глубоко обеспокоен любым решением о прекращении или возможной блокировке нормального функционирования СМИ на Украине", — цитирует Дезира пресс-служба ОБСЕ.

"Я призываю украинские власти воздержаться от принятия несоразмерно ограничительных мер в отношении СМИ без подобающих судебных процедур, что необратимо повлияет на свободный поток информации и доступ к ней и воспрепятствует разнообразию мнений", — добавил он.