ЕС не введет новые санкции из-за обвинений США и Нидерландов, считают в СФ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Введения новых санкций ЕС как продолжения обвинений Нидерландов и США вряд ли стоит ожидать, полагает сенатор Игорь Морозов.
"Вряд ли им удастся перетянуть на свою сторону весь ЕС и убедить Евросоюз ввести новый пакет санкций против России или прибегнуть, как это было раньше, к серии высылок российских дипломатов из европейских стран", — убеждён Морозов.
Он отметил, что ничем иным, как фейком, обвинения США назвать нельзя.
Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.