Лукашевич заявил об усилении обстрелов со стороны силовиков в Донбассе

ВЕНА, 4 окт – РИА Новости. Киев продолжает делать ставку на военную логику, накаляя обстановку в Донбассе, обстрелы со стороны украинских силовиков усилились, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Интенсифицировались обстрелы со стороны ВСУ. В результате только за прошлую неделю, по данным СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — ред.), ранены шесть мирных жителей, повреждены более десятка домов в Горловке, Коминтерново, Ленинском, Первомайске, Саханке и Ясиноватой", — сказал Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ.