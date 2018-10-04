В Грузии оценили шансы кандидатов в президенты страны

ТБИЛИСИ, 4 окт – РИА Новости. Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" представила свое исследование о шансах кандидатов в президенты страны, сообщает Sputnik Грузия.
Согласно опросу, лидирует кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе (13,2%), однако шансы на победу также имеют кандидат от объединения "Сила в единстве", член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе (13%) и независимый кандидат Саломе Зурабишвили (10,2%), которую поддерживают действующие власти Грузии.
При этом очень высок процент неопределившихся избирателей (41,2%).
По его словам, все будет зависеть от того, сколько человек придет на избирательные участки.
Опрос провели в Грузии с 10 по 24 сентября. В исследовании приняла участие 1 тысяча человек. Погрешность составляет +/-2-3%.
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