В Грузии оценили шансы кандидатов в президенты страны

ТБИЛИСИ, 4 окт – РИА Новости. Партия "Европейская Грузия – движение за свободу" представила свое исследование о шансах кандидатов в президенты страны, сообщает Sputnik Грузия.

Выборы главы государства пройдут 28 октября, в них примут участие 25 кандидатов. Для победы в первом же туре претенденту нужно набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки. Партия заказала исследование грузинской компании BCG Research.

Согласно опросу, лидирует кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе (13,2%), однако шансы на победу также имеют кандидат от объединения "Сила в единстве", член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе (13%) и независимый кандидат Саломе Зурабишвили (10,2%), которую поддерживают действующие власти Грузии.

При этом очень высок процент неопределившихся избирателей (41,2%).

"Хоть многие и могут сказать, что, так как исследование было вашим, побеждает ваш кандидат, но это не так. Это исследование учит нас тому, что на сегодняшний день есть три кандидата, у которых есть реальный шанс стать президентом Грузии", — сказал один из лидеров "Европейской Грузии", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

По его словам, все будет зависеть от того, сколько человек придет на избирательные участки.

Опрос провели в Грузии с 10 по 24 сентября. В исследовании приняла участие 1 тысяча человек. Погрешность составляет +/-2-3%.

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