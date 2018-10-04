Москва обратится к Лондону за разъяснениями в связи с новыми обвинениями

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посольство РФ обратится к британской стороне за разъяснениями в связи с очередными обвинениями в адрес спецслужб России, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Он затруднился ответить на вопрос, какие действия могут последовать от Великобритании после новых обвинений в адрес России.
"Сложно сказать. Но некоторые парламентарии выступали с достаточно агрессивными заявлениями. Они призывали к проведению киберопераций против России по подрыву российской экономики и так далее. То есть они призывали к действиям, противоречащим международному праву. На мой взгляд, это прискорбно. Некоторые из этих заявлений повторяли представители британского правительства, в частности, минобороны. Такого рода намерения являются нарушением международного права. Мы хотим увидеть доказательства и готовы встречаться с представителями Великобритании с фактами на руках", — сказал посол.
Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.
Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.