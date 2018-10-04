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Москва обратится к Лондону за разъяснениями в связи с новыми обвинениями

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (35)
(обновлено: 18:54 04.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посольство РФ обратится к британской стороне за разъяснениями в связи с очередными обвинениями в адрес спецслужб России, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посол в Лондоне назвал неприемлемыми последние обвинения в адрес России
"Мы обратимся к британской стороне за информацией (связанной с обвинениями). Пожалуйста, поделитесь ей и мы готовы обсуждать ее. Довольно интересно, что все это достаточно хорошо скоординировано", — сказал посол в интервью телеканалу RT.

Он затруднился ответить на вопрос, какие действия могут последовать от Великобритании после новых обвинений в адрес России.

"Сложно сказать. Но некоторые парламентарии выступали с достаточно агрессивными заявлениями. Они призывали к проведению киберопераций против России по подрыву российской экономики и так далее. То есть они призывали к действиям, противоречащим международному праву. На мой взгляд, это прискорбно. Некоторые из этих заявлений повторяли представители британского правительства, в частности, минобороны. Такого рода намерения являются нарушением международного права. Мы хотим увидеть доказательства и готовы встречаться с представителями Великобритании с фактами на руках", — сказал посол.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
Столтенберг призвал Россию прекратить "безответственное поведение"
Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Источник: Москву заранее проинформировали об ответственности за кибератаки
Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада. По словам представителей властей этих стран, семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян – те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Американский минюст заявил, что надеется привлечь "офицеров ГРУ" к суду на территории США и отправить их в тюрьму.

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