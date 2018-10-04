Пентагон заявил, что Центр Лугара принадлежит грузинскому ведомству

Ситуация вокруг американской лаборатории в Грузии (24)

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Центр Лугара в Грузии не является объектом США, а принадлежит грузинскому ведомству, заявил в четверг РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пахон.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка) под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара принадлежит и находится в ведении Грузинского национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья", — сказал он.

По словам Пахона, миссия центра – внести вклад в защиту людей от биологических угроз, охрана здоровья людей и животных путем обнаружения инфекционных заболеваний, изучение эпидемиологической ситуации, а также проведение исследований "на благо Грузии, кавказского региона и мирового сообщества".