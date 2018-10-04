Полиция рассматривает три версии нападения на депутата киевского горсовета

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Следствие рассматривает три версии нападения на депутата горсовета Киева Сергея Гусовского, заявил в четверг начальник киевского управления Нацполиции страны Андрей Крищенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Гусовского избили и облили зеленкой на первом этаже мэрии. По данному факту полиция задержала 19 участников, возбуждено уголовное дело.

По словам Крищенка, есть три версии совершения нападения на депутата: его общественная деятельность, депутатская деятельность и политическая, связанная с его выходом из депутатской группы.

"Все эти версии тщательно проверяться. А действиям тех лиц, которые совершали правонарушения, будет предоставлена надлежащая правовая оценка", — приводит слова Крищенка пресс-служба столичной полиции.

Кроме того, Крищенко сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении мэрии.