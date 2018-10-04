МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лондон проинформировал Москву об ответственности за кибератаки еще до публикации заявления МИД Великобритании, сообщил РИА Новости источник в британском внешнеполитическом ведомстве.

"Правительство Великобритании проинформировало российское правительство и посольство России в Лондоне об установлении ответственности за кибератаки до публикации заявления МИД Великобритании", — сказал собеседник агентства.

Ранее британский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии, и намерены вместе с союзниками ответить.