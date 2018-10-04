Пашинин оправдался после рассказа комбата о его "службе" в Донбассе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Воюющий в рядах украинских националистов в Донбассе российский актер Анатолий Пашинин прокомментировал рассказ бывшего командира Андрея Гергерта о его непродолжительной "службе".

Ранее Гергерт, командующий восьмым батальоном УДА*, заявил , что Пашинин провел на передовой "месяц-два", принося больше пользы "в информационной плоскости", нежели в бою.

"Меня это насмешило, и, я уверен, насмешит всех ребят, с которыми мы там были. Я был на "нуле" (передняя линия обороны. — Прим. ред.), а там один день как три года", — оправдался актер в комментарии украинскому порталу "Обозреватель".

На вопрос журналистов о политических амбициях Пашинин ответил отрицательно.

"Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашников. — Прим. ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной раде", — заявил он.

По мнению Пашинина, украинские политики занимаются только одной проблемой — "просто рулят финансовыми потоками". Он выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация в стране поменяется и во власти потребуются "толковые умные люди".

"У нас люди не понимают ради чего рождать детей в государстве, ради фразы "Я люблю Украину"?", — возмутился актер.

Ранее Пашинин заявил, что выбрал для службы добровольческий батальон, так как такой "нежный цветочек" не смог бы "наслаждаться жизнью" в рядах украинской армии. На передовой актер, по собственным словам, ходил в сопровождении охраны, состоящей из "смертоносных" двадцатилетних солдат. Пашинин также признавался, что не умеет стрелять: однажды он заявил, что при виде противника "хотел бы в него попасть".

*Запрещенная в России экстремистская организация