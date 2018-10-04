Власти Финнмарка попросили пригласить Путина на праздник освобождения

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 4 окт – РИА Новости. Власти провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, обратились к премьер-министру королевства Эрне Сульберг с просьбой пригласить президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения восточного Финнмарка Красной армией от фашистских захватчиков, сообщил РИА Новости мэр коммуны Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен.

Как пояснил Рафаэльсен, который возглавляет приграничную с Россией коммуну, он неоднократно обращался к премьер-министру с просьбой пригласить высшее руководство России на празднование в Киркенес.

"Вчера я отправил письмо от имени губернатора Финнмарка и меня лично премьер-министру, в котором написал, что мы ожидаем увидеть на праздновании высшее руководство страны, просим рассмотреть возможность пригласить Владимира Путина", — сказал Рафаэльсен.

По его словам, предстоящее следующей осенью торжество, к которому власти норвежской провинции уже начали подготовку, — важнейшая веха в истории России и Норвегии. "Для наших стран сейчас очень важно сохранять диалог, не забывать о том, что произошло 75 лет назад, о том, что советская армия освободила Финнмарк, люди здесь помнят об этом", — подчеркнул Рюне.

По его словам, уже известно, что на празднование в Финнмарк приедет король Норвегии Харальд V, как это было четыре года назад.

Провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года советской армией. Норвежцы с большим уважением относятся к событиям того времени, каждый год отмечая важную дату в истории Финнмарка. В самом городке установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации. —0-