США обвинили семерых россиян в отмывании средств с помощью криптовалют

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Обвиняемые во взломе антидопинговых организаций семеро россиян также обвиняются в отмывании средств с использованием криптовалюты, заявил в четверг журналистам прокурор западного округа штата Пенсильвания Скот Брейди.

"Все подозреваемые обвиняются в незаконном отмывании средств, что в этом деле означает, что они использовали криптовалюты, такие как биткоин, для оплаты инфраструктуры для осуществления своих планов, например, серверов, для регистрации доменов, для оплаты услуг вендоров и приобретения других инструментов для взлома. И финансовые переводы происходили как минимум частично на территории Соединенных Штатов", — сказал он.