ЕС хочет максимально близких связей с Британией после Brexit, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Евросоюз хочет построить с Великобританией после ее выхода из ЕС настолько близкие отношения, насколько это возможно, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.

"Евросоюз хочет отношений с Великобританией, настолько близких и особых, насколько возможно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЕС, в частности, предлагал Великобритании после "развода" тесные торговые связи и сотрудничество в области международной политики.

"Это предложение сохраняется", — отметил Туск.

При этом, как считает Туск, последствия от Brexit все же будут негативными для обеих сторон.

Стране и союзу нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года. Если это сделано не будет, соглашение о выходе стране из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.