Депутата Рады вызовут на допрос по делу о возможном незаконном обогащении

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура намерены допросить депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко по делу о возможном незаконном обогащении, сообщил в четверг источник в антикоррупционных органах.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ НАБУ на их запрос сообщило, что против Геращенко возбуждено уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения.

"Будем вызывать и допрашивать", — приводит слова источника агентство "Украинские новости".

По словам источника, пока Геращенко не приходил в НАБУ, повестку о вызове на допрос ему также еще не направляли.