Эксперт заявил, что США создают биологическое оружие против России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США намеренно размещают свои лаборатории, где разрабатывается биологическое оружие, в граничащих с Россией постсоветских республиках, поскольку оно может быть применено только в тех климатических условиях, где оно было создано, заявил в четверг РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском Центре Лугара (населенный пункт Алексеевка) под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. Он также заявил о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий на Украине, в Азербайджане и Узбекистане.

"Обвинения американцев в разработке биологического оружия звучали неоднократно, при этом они размещают свои лаборатории в районах, где это оружие в дальнейшем планируется использовать. Дело в том, что на штаммы биологического оружия воздействуют не только климатические условия, но и другие факторы, такие как магнитные поля, которые в Грузии, Украине и республиках Центральной Азии будут совершенно разными", — сказал Бартош.

Эксперт пояснил, что США разместили целую сеть таких лабораторий у границ с РФ именно потому, что рассматривают возможность применения биологического оружия против России.

"Под видом медицинских экспериментов американцы фактически возродили эту часть своей подготовки к возможной войне. Нужно привлекать внимание международной общественности, таких организаций, как ООН и ОБСЕ, к этим вопиющим фактам подготовки к биологической войне", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.