Вирусолог РАН назвал действия США "скрытыми актами биотерроризма"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Действия США и их сателлитов не что иное, как скрытые акты биотерроризма либо создание ситуации, провоцирующей акты биотерроризма, заявил РИА Новости заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Ранее Минобороны РФ заявило о том, что Вашингтон под предлогом мирных исследований продолжает разработку биологического оружия. При этом ряд соответствующих лабораторий размещен в странах СНГ, в соответствии с обнародованными данными, в Грузии американцы проводят эксперименты над людьми.

Эксперт отметил, что заявление министерства обороны не является открытием для научного сообщества.

"Мы знали, что в течение последних лет США ведут весьма рискованную игру на территории своих сателлитов: разворачивают систему лабораторий под эгидой якобы биологической безопасности, хотя на самом деле они создают биологическую опасность в регионе. Нельзя сказать, что они целенаправленно забрасывают на нашу территорию какие-то патогены. Но сам факт наличия подобного рода лабораторий, представляющих опасность, заставляет нас консолидировать дополнительные силы, средства, усиливать мониторинг, в свою очередь они это отслеживают, выясняют наш уровень подготовки в этой области. То есть это отвлекающий от нормального развития, в том числе научного, фактор", — заявил он.

По мнению Щелканова, рано или поздно в этих лабораториях вольно или невольно будут возникать опасные ситуации. "Такое уже возникало. Вспомните африканскую чуму свиней в 2008 году – она сначала попала в Абхазию, затем в наш Краснодарский край, охватила районы в Предкавказье и Закавказье. Все это привело к тяжелейшим последствиям, которые не только не удается подавить, а напротив – африканская чума свиней продолжает расширять свой ареал", — заявил он.

"Все эти действия США и их сателлитов, которые позволяют себе резвиться на своей территории подобным образом, это не что иное, как скрытые, латентные, не всегда очевидные прямые акты биотерроризма, либо создание ситуации, провоцирующей акты биотерроризма вольного или невольного", — резюмировал эксперт.

Он добавил, что опасность может представлять любой вирус при достаточной квалификации тех, кто его использует. "В качестве биологического оружия может быть использован любой патоген, и тут не надо выискивать особо опасный патоген – это может быть банальная сальмонелла. Главное тут – квалификация и отсутствие стройной системы противодействия биотерроризму", — заявил он.