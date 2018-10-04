Волкер заявил, что пока не планирует встречаться с Сурковым

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США Курт Волкер сообщил, что его встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым пока не планируется.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к встрече Суркова и Волкера для "сверки часов" по Украине идет, но окончательной договоренности пока нет.

"Мы всегда готовы встретиться и поговорить, если это будет полезно и продуктивно. По состоянию на сейчас мы хотим увидеть несколько больше прогресса и содержания, чтобы обеспечить продуктивную встречу… Еще пока нет (понимания, когда встреча может состояться — ред). Но мы все еще говорим об этом", — сказал Волкер в интервью информационному агентству УНИАН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.