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Парламент Молдавии повторно одобрил празднование 9 мая Дня Европы

(обновлено: 15:54 04.10.2018)
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии. Архивное фотоЗдание парламента Молдавии. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Молдавские депутаты в четверг повторно утвердили инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, передает корреспондент РИА Новости.

Празднование Дня Победы в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Израиль переходит на празднование 9 Мая по-российски
В апреле парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Инициатива вызвала споры среди депутатов, однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон заявил, что не намерен утверждать проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы" и вернул документ на пересмотр в парламент. Согласно местному законодательству, президент имеет право отправить законопроект на пересмотр в парламент. Если депутаты повторно одобрят законопроект, то глава государства обязан его утвердить.

"Голосами 55 депутатов закон был повторно утвержден парламентом", — заявил спикер парламента Андриан Канду.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.

Парад Победы на Красной площади
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне.Военный оркестр на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Парад на Красной площади открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и знамя Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником.Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, традиционно принимавший парад, поблагодарил всех участников за хорошую организацию и поздравил с праздником.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая перед собравшимися, президент Владимир Путин напомнил о подвиге советского народа: "Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других".Президент РФ Владимир Путин выступает во время военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Выступая перед собравшимися, президент Владимир Путин напомнил о подвиге советского народа: "Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава государства также подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть заслуги подлинных героев войны и переписать историю.Парадный расчет суворовского училища на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава государства также подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть заслуги подлинных героев войны и переписать историю.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВпервые в параде участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и Московского президентского кадетского училища Росгвардии.Парадный расчет нахимовского училища на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Впервые в параде участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и Московского президентского кадетского училища Росгвардии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТакже первый раз по Красной площади прошли курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.Парадный расчет Юнармии на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Также первый раз по Красной площади прошли курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИ традиционно в состав пеших колонн вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС.Курсантки Военного университета министерства обороны РФ на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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И традиционно в состав пеших колонн вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в прошедшем в Москве главном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.Парадный расчет Воздушно-десантных войск на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего в прошедшем в Москве главном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участвовали 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"День Победы всегда был, есть и будет праздником гордости и вечной немеркнущей памяти для всей нашей огромной страны", - заявил Владимир Путин.Военнослужащие морской пехоты на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"День Победы всегда был, есть и будет праздником гордости и вечной немеркнущей памяти для всей нашей огромной страны", - заявил Владимир Путин.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава государства подчеркнул, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".Президент России Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава государства подчеркнул, что 73 года назад "нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле торжественного марша на Красную площадь выехала колонна военной техники, которую традиционно возглавил символ победы в Великой Отечественной войне - танк Т-34.Танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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После торжественного марша на Красную площадь выехала колонна военной техники, которую традиционно возглавил символ победы в Великой Отечественной войне - танк Т-34.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПродолжили шествие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".Самоходные артиллерийские установки Коалиция-СВ и Мста-С на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продолжили шествие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" и самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОткрывший парад техники танк сопровождали десять мотовездеходов АМ-1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Они впервые участвовали в Параде Победы.Армейский мотовездеход АМ-1 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Открывший парад техники танк сопровождали десять мотовездеходов АМ-1 со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Они впервые участвовали в Параде Победы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТакже по Красной площади проехали боевые машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".Боевые машины пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Также по Красной площади проехали боевые машины пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСледом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4 М "Садовница".Боевая машина десанта БМД-4М Садовница на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Следом за ними зрители могли увидеть боевую машину десанта БМД-4 М "Садовница".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран" (на фото).Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа Катран на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Первый раз на параде показали и другие новейшие образцы военной техники: боевые машины поддержки танков "Терминатор", робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и боевые многофункциональные комплексы "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран" (на фото).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уже во второй раз в параде участвовали арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВладимир Путин назвал опыт ветеранов "вечным примером для всех поколений". "Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - добавил он.
На фото: танк Т-14 "Армата". Танк Т-14 Армата на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин назвал опыт ветеранов "вечным примером для всех поколений". "Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - добавил он.
На фото: танк Т-14 "Армата".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа фото: транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На фото: транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк"У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", — заявил президент России.
На фото: бронеавтомобиль "Патруль". Бронеавтомобиль Патруль на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил, до последнего патрона, до последней капли крови", — заявил президент России.
На фото: бронеавтомобиль "Патруль".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа фото: транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На фото: транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ этом году погода позволила провести и воздушную часть военного парада.Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В этом году погода позволила провести и воздушную часть военного парада.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗрители могли увидеть в действии истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 1 марта.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зрители могли увидеть в действии истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которую Владимир Путин представил в послании Федеральному Собранию 1 марта.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкУже девять МиГ-31 с "Кинжалами" находятся на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил заместитель министра обороны Юрий Борисов.Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада Победы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Уже девять МиГ-31 с "Кинжалами" находятся на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкНад Красной площадью также пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые широко используются в ходе операции в Сирии.Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС во время воздушной части военного парада
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Над Красной площадью также пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, которые широко используются в ходе операции в Сирии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДля выполнения полетов авиации на параде задействовали восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 и многоцелевые вертолёты Ми-8АМТШ на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Для выполнения полетов авиации на параде задействовали восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПолеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час, рассказали в Минобороны.Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Полеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час, рассказали в Минобороны.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В параде приняли участие и два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗавершило парад после окончания полетов выступление музыкантов парадного оркестра московского гарнизона.
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи". Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Александр Вильф
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Завершило парад после окончания полетов выступление музыкантов парадного оркестра московского гарнизона.
На фото: истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 группы "Стрижи".
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