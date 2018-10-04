Парламент Молдавии повторно одобрил празднование 9 мая Дня Европы

КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Молдавские депутаты в четверг повторно утвердили инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, передает корреспондент РИА Новости.

В апреле парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Инициатива вызвала споры среди депутатов, однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон заявил, что не намерен утверждать проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы" и вернул документ на пересмотр в парламент. Согласно местному законодательству, президент имеет право отправить законопроект на пересмотр в парламент. Если депутаты повторно одобрят законопроект, то глава государства обязан его утвердить.

"Голосами 55 депутатов закон был повторно утвержден парламентом", — заявил спикер парламента Андриан Канду.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.