США окажет помощь союзникам в обеспечении кибербезопасности, заявил Мэттис

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Информация о кибератаке против ОЗХО свидетельствует о пренебрежении международными нормами со стороны РФ, затронутые этой акцией страны могут рассмотреть разные способы ответа, заявил в четверг в Брюсселе глава минобороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, союзники по НАТО не обязательно ответят на предполагаемую кибератаку против ОЗХО по принципу "удар за удар", для этого могут быть рассмотрены разные меры.

"Раскрытая информация об атаке ГРУ в отношении ОЗХО является очередным проявлением безответственного поведения Москвы… Россия демонстрирует пренебрежение международным правом", — заявил Мэттис в четверг журналистам, добавив, что США предоставят союзникам поддержку в сфере обеспечения кибербезопасности.

"Как мы ответим, это политические решение стран, которые этим затронуты, мы поддержим их. Но это не обязательно должен быть ответ "удар за удар" в киберсфере, у нас есть, среди союзников, есть широкой набор инструментов", — сказал он.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.