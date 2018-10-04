Волкер поздравил Киев с продлением закона об особом статусе Донбасса

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил украинские власти с продлением закона об особом статусе Донбасса.

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса.

"Поздравляю (президента) Петра Порошенко, (спикера Рады) Андрея Парубия и украинский парламент с продлением особого статуса. Большой шаг. Украина вносит свой вклад в достижение мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что ряд крупных политических фигур не поддержали этот важный шаг", — написал Волкер в Twitter.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.