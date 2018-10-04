Порошенко рассказал, сколько Киев тратит на войну в Донбассе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, во сколько Украине обходится ведение вооруженного конфликта в Донбассе.

"Только на оборону мы тратим сумму, эквивалентную шести процентам ВВП", — отметил глава страны в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Он добавил, что, помимо расходов непосредственно в ходе конфликта, Украина потеряла 25 процентов экспорта, поскольку в Донбассе находилось 30 процентов промышленного потенциала страны.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года было принято три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.