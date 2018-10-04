В Крыму призвали не относиться всерьез к требованию Киева вернуть вагоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя требование Киева к РФ передать 30 тысяч вагонов, предложил перестать относиться серьезно к словам представителей украинской власти, которые штампуют сумасшедшие заявления в отношении России.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина потребует от России передачи предприятию "Укрзализныця" 30 тысяч вагонов. По словам Геращенко, вагоны, 85 из которых приобрели на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, после начала "российской агрессии" остались на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Относительно вагонов или каких-то других объектов имущества, думаю, что разевать рот на чужое — это как раз политика украинского руководства. Все это голословные заявления. Всерьез к этому относиться абсолютно не стоит. Подобные заявления в день штампуются в несметном количестве. Мне даже иногда кажется, что где-то во властных кабинетах украинских существует специальное подразделение, которое продуцирует, а потом вкладывает в уста руководителям страны абсолютно сумасшедшие заявления, какие-то предсказания, угрозы и так далее", — сказал Полонский РИА Новости.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.