Замглавы МИД КНДР отправилась в Москву на переговоры с Россией и Китаем

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в четверг в Москву на трехсторонние переговоры с Россией и Китаем, передало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на пхеньянские СМИ.

Ранее информированный дипломатический источник сообщал РИА Новости, что замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения, в ближайшее время посетит Россию.

"Делегация МИД КНДР во главе с товарищем Цой Сон Хи отбыла 4 октября из Пхеньяна на проводимые в Пекине корейско-китайские двусторонние переговоры, на проводимые в Москве корейско-российские двусторонние переговоры и трехсторонние переговоры КНДР, Китая и России", — приводит Рёнхап сообщение из Пхеньяна Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).