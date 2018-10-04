В Астане прокомментировали видео с лежащем на полу в больнице врачом

АСТАНА, 4 окт – РИА Новости. В Сети появилось видео с медицинским работником, который лежит на полу одной из больниц Астаны.

Как рассказали Sputnik Казахстан в управлении общественного здравоохранения, этот видеоролик был записан в сентябре. В ведомстве уточнили, что врачу приемного покоя центральной железнодорожной больницы Астаны стало плохо, и он потерял сознание от переутомления. Инцидент произошел ночью.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что врачу в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь.

Между тем, пользователи социальных сетей предположили, что в больнице случилось очередное избиение медработника: ранее в этом же госпитале произошла потасовка между врачом и пациентом. По словам главврача, который прокомментировал ситуацию, посетитель был нетрезв и своей нецензурной бранью сам провоцировал медперсонал на ответную реакцию, но врача все-таки уволили.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Казахстан >>