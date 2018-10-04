Ветеран ФСБ сравнил новые обвинения в адрес России с надоедливыми мухами

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые заявления Запада о кибератаках, якобы совершенных российскими гражданами на ОЗХО, построены на очередных нелепых утверждениях и поэтому надоедают, словно мухи в знойную погоду, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
У подозреваемых были дипломатические паспорта, утверждает минобороны. Нидерландское военное ведомство также сообщило, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.
МИД РФ в связи с обвинениями Нидерландов в адрес граждан России заявил, что западная "шпиономания" набирает обороты. Ранее источник в МИД РФ назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов в адрес России в совершении хакерской атаки на ОЗХО. Обвинения безосновательны, Москва и так имеет доступ к информации организации, отметил источник.
"Сейчас опять возникает полное несоответствие между озвученными заявлениями и простой логикой — так же, как с "делом Скрипаля", в котором получается, что страна, которая якобы может влиять на выборы в США, отправляет целых полковников, чтобы совершить нелепое покушение с применением экзотических средств. Так и тут — мы прекрасно понимаем, что хакеры существуют в "свободном полете", то есть любой сайт можно взламывать, скажем, не выходя с виллы в Лос-Анджелесе. И незачем для этого приезжать в другую страну (штаб-квартира ОЗХО находится в нидерландской Гааге — ред.)", — сказал Михайлов.
Как отметил Михайлов, теперь и Голландия начинает раскручивать тему "российских кибератак". "Это все вписывается в общую стратегию, когда небольшие страны начинают играть по партитуре, написанной на Западе, и любые формы обвинения в адрес России здесь хороши", — пояснил специалист.
"Я этому не удивляюсь. Мы имеем дело с абсолютным нездоровьем западного общества, которое пытается выстроить свое благополучие на ненависти к России", — сказал собеседник агентства.
"Честно говоря, все это надоедает так же, как летом разного рода мошкара. Как это было у Пушкина: "Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи". Все это — информационные "мухи", распространяемые в форме сплетен в виде версий, и ставшие нормой для Запада", — резюмировал Михайлов.