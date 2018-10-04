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Ветеран ФСБ сравнил новые обвинения в адрес России с надоедливыми мухами

Сюжет:
Высылка россиян из Нидерландов (20)
(обновлено: 15:31 04.10.2018)
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© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкАлександр Михайлов. Архивное фотоАлександр Михайлов. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новые заявления Запада о кибератаках, якобы совершенных российскими гражданами на ОЗХО, построены на очередных нелепых утверждениях и поэтому надоедают, словно мухи в знойную погоду, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Здание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В российском МИД отреагировали на обвинение Нидерландов
В четверг минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

У подозреваемых были дипломатические паспорта, утверждает минобороны. Нидерландское военное ведомство также сообщило, что подозреваемые в попытке кибератаки на ОЗХО россияне хотели, в том числе, получить доступ к файлам расследования вокруг катастрофы малайзийского Boeing MH17.

МИД РФ в связи с обвинениями Нидерландов в адрес граждан России заявил, что западная "шпиономания" набирает обороты. Ранее источник в МИД РФ назвал очередной глупостью обвинения со стороны Нидерландов в адрес России в совершении хакерской атаки на ОЗХО. Обвинения безосновательны, Москва и так имеет доступ к информации организации, отметил источник.

"Сейчас опять возникает полное несоответствие между озвученными заявлениями и простой логикой — так же, как с "делом Скрипаля", в котором получается, что страна, которая якобы может влиять на выборы в США, отправляет целых полковников, чтобы совершить нелепое покушение с применением экзотических средств. Так и тут — мы прекрасно понимаем, что хакеры существуют в "свободном полете", то есть любой сайт можно взламывать, скажем, не выходя с виллы в Лос-Анджелесе. И незачем для этого приезжать в другую страну (штаб-квартира ОЗХО находится в нидерландской Гааге — ред.)", — сказал Михайлов.

Здание МИД. Архивное фото
© РИА Новости
Хакерских атак на ОЗХО со стороны России не было, заявили в МИД
По словам эксперта, логика тех, кто ведет против России информационную войну, находится за гранью здравого смысла. "Потому что, с одной стороны, Россия представляется ими колоссальной угрозой, а с другой стороны, те методы, которыми эти угрозы якобы осуществляются, находятся на уровне детского сада", — добавил Михайлов.

Как отметил Михайлов, теперь и Голландия начинает раскручивать тему "российских кибератак". "Это все вписывается в общую стратегию, когда небольшие страны начинают играть по партитуре, написанной на Западе, и любые формы обвинения в адрес России здесь хороши", — пояснил специалист.

"Я этому не удивляюсь. Мы имеем дело с абсолютным нездоровьем западного общества, которое пытается выстроить свое благополучие на ненависти к России", — сказал собеседник агентства.

"Честно говоря, все это надоедает так же, как летом разного рода мошкара. Как это было у Пушкина: "Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи". Все это — информационные "мухи", распространяемые в форме сплетен в виде версий, и ставшие нормой для Запада", — резюмировал Михайлов.

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