Столтенберг призвал Россию прекратить "безответственное поведение"

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Союзники по НАТО в связи с обвинениями Нидерландов в попытке кибератаки на ОЗХО призывают РФ прекратить безответственное поведение, альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
Отвечая на вопрос, как НАТО будет отвечать на эту попытку предполагаемой атаки, Столтенберг заявил, что альянс отвечает на это "каждый день путем усиления мер в сфере кибербезопасности". По его словам, кибератака на ОЗХО потерпела неудачу, ее удалось сорвать, и это показывает эффективность принимаемых НАТО мер в сфере кибербезопасности.
МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.