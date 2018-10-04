Столтенберг призвал Россию прекратить "безответственное поведение"

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Союзники по НАТО в связи с обвинениями Нидерландов в попытке кибератаки на ОЗХО призывают РФ прекратить безответственное поведение, альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО солидарны с Нидерландами и Британией. Россия должна прекратить свое безрассудное поведение", — заявил Столтенберг журналистам.

Отвечая на вопрос, как НАТО будет отвечать на эту попытку предполагаемой атаки, Столтенберг заявил, что альянс отвечает на это "каждый день путем усиления мер в сфере кибербезопасности". По его словам, кибератака на ОЗХО потерпела неудачу, ее удалось сорвать, и это показывает эффективность принимаемых НАТО мер в сфере кибербезопасности.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.