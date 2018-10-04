Минобороны озабочено попытками США собрать биоматериалы на Северном Кавказе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вызывает вопросы, зачем ВВС США два года назад пытались собрать образцы биоматериалов россиян — жителей Северного Кавказа, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Угрозу безопасности РФ представляет сбор и вывоз за рубеж с незаявленными целями биологических материалов российских граждан. В соответствии с данными федеральной контрактной системы США по заказу ВВС в 2016 году была предпринята попытка сбора синовиальных тканей россиян", — сказал он.

Кириллов указал на переписку потенциального исполнителя с заказчиком. "Он уточняет: "…будут ли рассматриваться образцы с Украины?". На это заказчик отвечает: "Нет, все образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа. Образцы из Украины правительством США приниматься не будут", — рассказал представитель Минобороны РФ.

"Кроме того, в рамках проекта "Дженографик" американскими компаниями был осуществлен сбор клинического материала "моноэтносов" Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?" — добавил Кириллов.