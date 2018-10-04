Евросоюз прокомментировал информацию о "кибератаке" на ОЗХО

БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС выражает серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС.

"В апреле ОЗХО в Гааге стало мишенью враждебной кибер-операции, проведенной российской службой военной разведки (ГРУ). Эта операция была сорвана голландскими разведывательными службами в партнерстве с Британией", — говорится в заявлении.

"Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этой попыткой подорвать неприкосновенность ОЗХО — уважаемой международной организации. Этот агрессивный акт продемонстрировал презрение к цели организации, которая работает над искоренением оружия во всем мире в соответствии с мандатом ООН", — говорится в заявлении Дональда Туска, Жана-Клода Юнкера и Федерики Могерини.

"Мы сожалеем о таких действиях, которые подрывают международное право и международные институты. ЕС будет продолжать укреплять устойчивость своих институтов и институтов своих государств-членов, а также международных партнеров и организаций в цифровой сфере", — говорится в нем.

Ранее глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Согласно нидерландской военной разведке, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

МИД РФ, комментируя эти обвинения Нидерландов, отметил, что западная шпиономания набирает обороты.