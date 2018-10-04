Минобороны озабочено санэпидмониторингом Пентагона в Грузии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вызывает озабоченность, что в Африке, Латинской Америке и Азии санитарно-эпидемиологический мониторинг осуществляет минздрав США, а в Грузии – Пентагон, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, грузинская сторона утверждает о финансовой независимости своей деятельности. Кириллов отметил, что на слайде номер пять представлен официальный ответ Центра на запрос минздрава Грузии, свидетельствующий, что даже коммунальные услуги и охрана объекта "до последнего доллара" оплачиваются США.

"Подтверждающие это документы размещены на сайте Игоря Гиоргадзе (бывший министр госбезопасности Грузии). Кроме того, вызывает озабоченность, что в странах Африки, Латинской Америки и Азии санитарно-эпидемиологический мониторинг осуществляет министерство здравоохранения США, а в Грузии – Пентагон", — добавил он.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.