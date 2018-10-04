Посольство России осудило осквернение памятника советским воинам в Софии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посольство России в Болгарии осудило осквернение памятника советским воинам в Софии.

По данным посольства, в ночь на 4 октября неизвестные краской испортили памятник Советской Армии.

"Посольство России в Болгарии выражает свое крайнее возмущение очередным актом осквернения памятника Советской Армии, имевшим место в ночь с 3 на 4 октября. Прискорбно, что монумент, призванный свидетельствовать о благодарности воинам, освободившим Европу и, в частности, Болгарию от фашизма, положившим свои жизни за наше мирное будущее, превращается в площадку для демонстрации сомнительных политических убеждений", — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

В посольстве России добавили, что Болгария, "чья земля пропитана русской кровью", всегда отличалась уважением и бережным отношением к истории.

"Крайне тревожно видеть, что ее пытаются втянуть в позорную войну с памятниками. Такие действия не приведут ни к чему, кроме напряженности и недопонимания между нашими странами – а в этом, мы уверены, не заинтересованы ни русский, ни болгарский народы", — отметили в российском посольстве.

Это уже не первый подобный инцидент: так, в октябре 2017 года на памятнике в Софии были испачканы желтой краской фигуры воинов на одном из барельефов монумента и на скульптуре оставлены надписи оскорбительного содержания, сообщал тогда МИД РФ.