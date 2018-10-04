В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Бидонько прокомментировал RT заявление первого зампреда председателя Верховной рады Украины Ирины Геращенко, потребовавшей от России, ЛНР и ДНР вернуть 30 тысяч вагонов.

Ранее Геращенко заявила, что вагоны после начала конфликта остались на территории ДНР и ЛНР. По ее словам, 85 из них были куплены на кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Долг за них, как отметила депутат, еще предстоит выплачивать.

"Я считаю, что все вопросы взаимных претензий, если они имеют место, надо рассматривать в комплексе… В любом случае там не будет ни мира, ни продвижения, пока Киев не начнёт диалог с властью самопровозглашённых республик. Если диалог начнётся, в его рамках можно обсуждать и вагоны, и многие другие вопросы и как-то сближать позиции. Без этого всё — пустое сотрясание воздуха", — заявил он.

Депутат также отметил, что со стороны Украины периодически звучат "всякие фантастические инициативы", касающиеся не только вагонов.

По мнению Бидонько, Киев должен решать имущественные вопросы с ДНР и ЛНР.