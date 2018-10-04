Глава МИД Британии пригрозил России новыми санкциями, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, сообщает агентство Пресс Ассошиэйшн.

Как утверждает агентство, Хант заявил, что РФ может столкнуться с санкциями в связи с "вескими доказательствами" того, что Россия якобы попыталась совершить хакерскую атаку на ОЗХО.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля. В МИД РФ обвинения назвали западной шпиономанией.