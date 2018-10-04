Франция приветствует продление закона об особом статусе Донбасса

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж приветствует продление Верховной радой Украины закона об особом статусе ЛНР и ДНР, заявил в четверг журналистам представитель МИД страны.

Верховная рада Украины в четверг продлила до 31 декабря 2019 года действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, срок действия которого истекал 10 октября. За принятие законопроекта в целом проголосовали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Франция приветствует принятие украинским парламентом закона, до 31 декабря 2019 года продляющего закон, касающийся специального статуса местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей", — отмечают в ведомстве.

По мнению французского МИД, "это решение вновь показывает приверженность Украины к соблюдению политических обязательств в рамках Минских соглашений".

"Мы призываем все стороны уважать все их обязательства в рамках Минских соглашений, в частности, соблюдать режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Они также должны вывести свои войска из обозначенных в 2016 году зон, поскольку приняли это обязательство в рамках трехсторонней контактной группы", — призывают в министерстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.