Франция приветствует продление закона об особом статусе Донбасса

ПАРИЖ, 4 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж приветствует продление Верховной радой Украины закона об особом статусе ЛНР и ДНР, заявил в четверг журналистам представитель МИД страны.
"Франция приветствует принятие украинским парламентом закона, до 31 декабря 2019 года продляющего закон, касающийся специального статуса местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей", — отмечают в ведомстве.
По мнению французского МИД, "это решение вновь показывает приверженность Украины к соблюдению политических обязательств в рамках Минских соглашений".
"Мы призываем все стороны уважать все их обязательства в рамках Минских соглашений, в частности, соблюдать режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Они также должны вывести свои войска из обозначенных в 2016 году зон, поскольку приняли это обязательство в рамках трехсторонней контактной группы", — призывают в министерстве.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.