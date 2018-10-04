Нидерланды заявили, что США озвучат обвинения против "российских агентов"

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

Пресс-конференция министерства обороны и службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США в четверг намерены озвучить обвинения против некоторых "агентов российской разведки", говорится в заявлении на сайте нидерландского оборонного ведомства.

"Сегодня США озвучат обвинения против ряда агентов российской разведки. Минюст США направил запрос о содействии нидерландской прокуратуре 6 августа… в связи с расследованием неавторизованных киберопераций со стороны России", — говорится в заявлении.

Отмечается, что, нидерландская сторона передала имеющуюся информацию американским властям.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава нидерландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля.

В МИД РФ эти обвинения назвали западной шпиономанией. При этом источник в МИД РФ пояснил, что Москва и так имеет доступ к информации организации, поэтому обвинения абсолютно беспочвенны.