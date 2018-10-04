Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Йемена в Москве Ахмедом аль-Вахейши, обсудил ситуацию в этой стране и двустороннюю повестку дня, сообщили в МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями по складывающейся в ЙР (Йеменская республика — ред.) военно-политической и гуманитарной ситуации с российской стороны была вновь отмечена безальтернативность скорейшего прекращения там вооруженного противостояния и налаживания инклюзивного национального диалога", — сообщили в МИД РФ.

В МИД добавили, что при этом была подтверждена поддержка усилий ООН по прекращению конфликта.

В ведомстве добавили, что на встрече Богданова с йеменским послом также обсуждались некоторые вопросы российско-йеменской повестки дня, в том числе в контексте предстоящего 1 ноября 90-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В Йемене с 2014 года идет противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, во главе с Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против занявших значительную частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию провалились.