В ЛНР прокомментировали продление Киевом закона о статусе Донбасса

ЛУГАНСК, 4 окт — РИА Новости. Киев имитирует выполнение минских соглашений, продлевая действие закона об особом статусе Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие этого закона, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Рада подтвердила, что вполне управляема из Вашингтона. Волкер (спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер — ред.) передал пожелание "продлить", самая самостоятельная Рада ответила — 245 за! Пролонгация закона — это не компромисс с республиками, а игра в поддавки с Западом и США, от решений и финансов которых Киев зависит все больше и больше. В данном шаге Киева нет оснований искать что-либо, кроме продолжения имитации выполнения обязательств по минским соглашениям", — сказал Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что в тексте изменений к документу внесена норма соответствия с законом о реинтеграции, который сам по себе противоречит минским соглашениям: "меняет сторону конфликта, вводит запрет на проведение выборов и референдумов, называет руководство ЛДНР (самопровозглашенных ЛНР и ДНР — ред.) оккупационной администрацией и т.п". Он считает, что в результате этого решения срок действия минских соглашений как минимум продлевается до 31 декабря 2019 года.

"Т.е. на срок после президентских и парламентских выборов на Украине, в надежде, что у нового президента и нового состава парламента может наступить просветление и возникнет желание договариваться, а не имитировать выполнение Комплекса мер", — сказал Мирошник.

Он заявил, что представители Киева в Минске ни разу не обсуждали изменения в закон об особом статусе и "формулу Штайнмайера" за весь предыдущий год, на который ранее было продлено действие закона. По его словам, на протяжении всех четырех лет закон был заблокирован и существовал исключительно формально. "Что, вероятнее всего, будет продолжено и на ближайший год и три месяца", — считает Мирошник.